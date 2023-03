A casa di Mario Donizetti | “Vivo di amore e bellezza da 91 anni”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 marzo 2023) Bergamo. Sul portone didi, uno dei protagonisti dell’arte contemporanea, c’è una piccola targa con sopra inciso “Centro di produzione artistica e divulgazione della tecnica delle arti”. Appena sotto, un’altra targa poco più grande: “– Costanza Andreucci”. Tra due piccoli pezzi di ottone è racchiusa la vita straordinaria di un artista consacrato come il massimo esponente della pittura figurativa realista. Una vita che andrebbe raccontata in un film, che merita di essere ricordata, soprattutto adesso, nel 2023, anno in cui Bergamo e Brescia sono Capitale italiana della cultura. Entrambe le città (e il mondo) devono a lui tantissimo. Da un lato l’– con la A maiuscola – per Costanza, per l’arte, la filosofia, la logica, per la vita stessa; ...