40 anni dalla scomparsa di Umberto I: il debutto di Vittoria di Savoia alla cerimonia (Di lunedì 20 marzo 2023) Il principe Emanuele Filiberto ha condiviso le immagini di un importante appuntamento in cui era accompagnato dalla giovane principessa Vittoria. La famiglia Savoia si è riunita per una cerimonia all'Abbazia reale di Hautecombe. Qualche giorno fa, infatti, si è tenuto il quarantesimo anniversario dalla morte del re Umberto II di Savoia. Per l'erede della casata si è trattata della prima uscita in veste ufficiale. La famiglia reale di Savoia ha scelto proprio la storia Abbazia reale di Hautecombe perché da secoli rappresenta il luogo di sepoltura e il mausoleo storico di molti membri di Casa Savoia. Proprio lì, infatti, riposano anche le spoglie del sovrano.

