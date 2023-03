20 marzo |  Giornata della felicità | i 10 consigli per vivere spensierati

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dal Paese che ha adottato l'obiettivoNazionale Lorda al posto del Prodotto Nazionale Lordo, fino ai cibi per dare scacco matto alla tristezza. Ecco la ricetta del buonumore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?? Ieri, 17 marzo, si è celebrata la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.… - RaiNews : Giornata dedicata alle vittime del Covid: tre anni fa, il giorno più buio - chetempochefa : 'Ieri, 18 marzo, era la giornata mondiale di quelli che quando entrano in un negozio e gli chiedono 'ha bisogno di… - lavocedigenova : Oggi, 20 marzo, con la primavera arriva anche la Giornata Internazionale della felicità - GiovaDellecurti : Allora lo dico oggi 20 marzo,la Juve ci arriva davanti..Buona giornata -

...30 - Istat - Verso lamondiale dell'acqua - L'Istat pubblica un focus tematico sulle ... Giorgia Meloni, sul Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 23 e il 2414:00 - Attività di ...Dal Paese che ha adottato l'obiettivo della Felicità Nazionale Lorda al posto del Prodotto Nazionale Lordo, fino ai cibi per dare scacco matto alla tristezza. Ecco la ricetta del buonumore...Inter - Juve con tanto di immancabili polemiche arbitrali hanno chiuso la 27esimadi ... Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 202023. vai alla gallery