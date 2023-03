Zuccarino (Nemo): “Non fermarsi alla diagnosi di una malattia neuromuscolare” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – L’obiettivo è “dare a famiglie, pazienti e cittadini un segno di speranza”, far conoscere, “direttamente da medici e ricercatori, tutto quello che si sta facendo per queste malattie, per non fermarsi alla diagnosi, a quello che non si può fare”. Così Riccardo Zuccarino, fisiatra, direttore clinico del Centro Clinico Nemo di Trento, sulla VI Giornata sulle malattie neuromuscolari (Gmn) che si celebra oggi, 18 marzo. L’iniziativa, per la prima volta a Trento, si svolge in contemporanea in altre 18 città italiane con seminari dedicati ad approfondire la conoscenza scientifica e a rispondere alle domande di chi vive una malattia neuromuscolare. diagnosi, trattamenti , presa in carico multidisciplinare e ricerca sono i temi che verranno ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – L’obiettivo è “dare a famiglie, pazienti e cittadini un segno di speranza”, far conoscere, “direttamente da medici e ricercatori, tutto quello che si sta facendo per queste malattie, per non, a quello che non si può fare”. Così Riccardo, fisiatra, direttore clinico del Centro Clinicodi Trento, sulla VI Giornata sulle malattie neuromuscolari (Gmn) che si celebra oggi, 18 marzo. L’iniziativa, per la prima volta a Trento, si svolge in contemporanea in altre 18 città italiane con seminari dedicati ad approfondire la conoscenza scientifica e a rispondere alle domande di chi vive una, trattamenti , presa in carico multidisciplinare e ricerca sono i temi che verranno ...

