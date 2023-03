Zuccarino (Nemo): "Non fermarsi alla diagnosi di una malattia neuromuscolare" (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - L'obiettivo è “dare a famiglie, pazienti e cittadini un segno di speranza”, far conoscere, “direttamente da medici e ricercatori, tutto quello che si sta facendo per queste malattie, per non fermarsi alla diagnosi, a quello che non si può fare”. Così Riccardo Zuccarino, fisiatra, direttore clinico del Centro Clinico Nemo di Trento, sulla VI Giornata sulle malattie neuromuscolari (Gmn) che si è celebrata ieri, 18 marzo. L'iniziativa, per la prima volta a Trento, si è svolta in contemporanea in altre 18 città italiane con seminari dedicati ad approfondire la conoscenza scientifica e a rispondere alle domande di chi vive una malattia neuromuscolare. diagnosi, trattamenti , presa in carico multidisciplinare e ricerca sono i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - L'obiettivo è “dare a famiglie, pazienti e cittadini un segno di speranza”, far conoscere, “direttamente da medici e ricercatori, tutto quello che si sta facendo per queste malattie, per non, a quello che non si può fare”. Così Riccardo, fisiatra, direttore clinico del Centro Clinicodi Trento, sulla VI Giornata sulle malattie neuromuscolari (Gmn) che si è celebrata ieri, 18 marzo. L'iniziativa, per la prima volta a Trento, si è svolta in contemporanea in altre 18 città italiane con seminari dedicati ad approfondire la conoscenza scientifica e a rispondere alle domande di chi vive una, trattamenti , presa in carico multidisciplinare e ricerca sono i ...

