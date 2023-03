"Zero ricoveri in intensiva, splendida notizia": la gioia di Bertolaso (Di domenica 19 marzo 2023) "È una notizia splendida, una notizia estremamente importante. Ci abbiamo messo un po di tempo, ci abbiamo messo tre anni, ma finalmente siamo riusciti a raggiungere questo traguardo che è importantissimo. Merito di tutta la squadra, del mondo della sanità, dei medici, degli infermieri, dei tecnici. Merito ovviamente dei vaccini. Merito tutto vostro che avete seguito le indicazioni e i consigli che avete rispettato, quelle che erano le regole": queste le parole dell'assessore regionale della Lombardia, Guido Bertolaso. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) "È una, unaestremamente importante. Ci abbiamo messo un po di tempo, ci abbiamo messo tre anni, ma finalmente siamo riusciti a raggiungere questo traguardo che è importantissimo. Merito di tutta la squadra, del mondo della sanità, dei medici, degli infermieri, dei tecnici. Merito ovviamente dei vaccini. Merito tutto vostro che avete seguito le indicazioni e i consigli che avete rispettato, quelle che erano le regole": queste le parole dell'assessore regionale della Lombardia, Guido. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

