Zara: «Lautaro Martinez non benissimo in sfide con la Juventus. Ma valore aggiunto Inter»

Lautaro Martinez è chiamato a fare meglio nelle partite fra Inter e Juventus, dove ha segnato solo una volta in Serie A (più una in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana). Lo segnala il giornalista Zara, durante TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +.

SULLE SPALLE DEL 10 – Furio Zara va su quello che potrà essere l'uomo in più oggi: «Lautaro Martinez certamente è un valore aggiunto per Simone Inzaghi. Innanzitutto è un valore aggiunto per la squadra, capocannoniere dell'Inter con quattordici reti. Non fategli tirare i rigori però: ne ha sbagliati quattro su otto, uno su due. Con la Juventus non va benissimo, un solo gol in Serie A».

