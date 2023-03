Zan: 'Una legge per l'adozione da parte di single e coppie dello stesso sesso' (Di domenica 19 marzo 2023) A Milano, durante la manifestazione contro l'assalto reazionario e tradizionalista del governo Meloni, il Pd ha annunciato la sua proposta di legge per tutelare i diritti delle famiglie omogenitoriali ... Leggi su globalist (Di domenica 19 marzo 2023) A Milano, durante la manifestazione contro l'assalto reazionario e tradizionalista del governo Meloni, il Pd ha annunciato la sua proposta diper tutelare i diritti delle famiglie omogenitoriali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - DanilaCantele : RT @SimoneAlliva: C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha detto ch… - huchukato : @federico_zan Mi hai dato una buona idea di ri ascolto e piantino annesso. Ci metto pure i Fugees e ciao core - AldoSciara : @elleuca_ @unstablelorenzo Ma poi è una realtà che non ci siano mai stati i numeri anche quando il PD era al govern… - IpaziaCheyenne : RT @SimoneAlliva: C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha detto ch… -