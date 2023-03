Zaccagni decide il derby | esplode la gioia biancoceleste

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 marzo 2023) L'espulsione di Ibanez, al terzo disastro della storia dei suoi, il secondo consecutivo. E l'urlo strozzato nella gola della Curva Sud nell'occasione dell'autogol di Casale annullato per fuorigioco. Se dovessimo sintetizzare il secondo Lazio-Roma della stagione potremmo partire da questi due frame. L'euforiaper un altro 1-0 inflitto ai rivali di sempre firmato da un ritrovato, da una parte. La tristezza del tifo giallorosso dall'altra, figlia di un film già visto più volte. Non tanto e non solo per l'ingenuità, pur clamorosa e recidiva, di Ibanez. Ma perché la squadra di José Mourinho gioca un calcio non coraggioso, spesso speculativo, che in qualche caso è anche giusto da adottare e può ripagare. Vedi la trasferta di giovedì a San Sebastiàn. In altre circostanze servirebbe invece andarsi a prendere la ...