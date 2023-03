Xi visita Putin: “Missione per la pace”. Gli Usa: “Inaccettabile ogni proposta cinese di tregua” (Di domenica 19 marzo 2023) Nella sua visita in Russia da lunedì a mercoledì, il presidente cinese Xi Jinping consoliderà i suoi rapporti con Vladimir Putin, partner sempre più dipendente dalla Cina ma anche sempre più imprevedibile. “Una Missione per la pace“, l’ha definita venerdì il ministero degli Esteri di Pechino Qin Gang. Forte dell’inedito terzo mandato consecutivo a capo della Repubblica popolare, dopo l’altrettanto storica terza segreteria di fila del Partito comunista, Xi ha deciso di iniziare da Mosca il ciclo di visite all’estero del suo secondo decennio al potere, proprio come fece dieci anni fa una volta conquistato il vertice dello Stato. Quello dei prossimi giorni sarà il suo quarantesimo incontro con Putin, a sottolineare l’importanza dell’intesa tra i due Paesi. Ma il viaggio rischia di mettere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Nella suain Russia da lunedì a mercoledì, il presidenteXi Jinping consoliderà i suoi rapporti con Vladimir, partner sempre più dipendente dalla Cina ma anche sempre più imprevedibile. “Unaper la“, l’ha definita venerdì il ministero degli Esteri di Pechino Qin Gang. Forte dell’inedito terzo mandato consecutivo a capo della Repubblica popolare, dopo l’altrettanto storica terza segreteria di fila del Partito comunista, Xi ha deciso di iniziare da Mosca il ciclo di visite all’estero del suo secondo decennio al potere, proprio come fece dieci anni fa una volta conquistato il vertice dello Stato. Quello dei prossimi giorni sarà il suo quarantesimo incontro con, a sottolineare l’importanza dell’intesa tra i due Paesi. Ma il viaggio rischia di mettere ...

