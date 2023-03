(Di domenica 19 marzo 2023)ha avuto una grande carriera in WWE, vincendo diversi titoli durante la sua permanenza nella compagnia. Il Guerriero Celtico ha fatto quasi tutto quando si tratta di essere una Superstar della WWE. Di recente però ha avuto parole dure per. La puntata di SmackDown di ieri sera ha vistoaffrontare Drew McIntyre, con il vincitore che si sarebbe guadagnato un posto per affrontare il campione intercontinentaleper il titolo sul palcoscenico più grande di tutti. L’incontro trae McIntyre è stato molto combattuto, ma si è concluso con un colpo di scena: Giovanni Vinci e Ludwig Kaiser hanno interferito causando una doppia squalifica. Questo ha dato vita al tanto atteso e richiesto Triple Threat match per, di cui i fan non vedono ...

... ma voci danno per certo un triple threat tra te,e Gunther. Che ne pensi Sei stato Intercontinental Champion soltanto una volta in passato durante la tua prima run con laquando eri il "...

WWE: Sheamus definisce Gunther un "Imbroglione" in vista di Wrestlemania

