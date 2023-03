Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Il writer dietro ai segmenti della Firefly Fun House ha lasciato la Compagnia - gioda89 : RT @donnetralecorde: Anni dopo la storica edizione, dal lato femminile, di WrestleMania 35, un ex writer WWE sgancia la bomba su chi doveva… - donnetralecorde : Anni dopo la storica edizione, dal lato femminile, di WrestleMania 35, un ex writer WWE sgancia la bomba su chi dov… -

WWE: Ex writer rivela tutte le parole bandite sotto il regime di Vince Mchmaon Zona Wrestling

Though he almost certainly won’t be doing much in the ring at any point moving forward outside your standard, run-of-the-mill “can’t be touched” celebrity appearance – what with him being retired and ...According to a report from Fightful Select, longtime WWE creative team writer Nick Manfredini has departed the company. Manfredini had worked for WWE for over a decade prior to his departure. The ...