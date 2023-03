WTA Miami 2023, Sara Errani esce di scena nel primo turno delle qualificazioni (Di domenica 19 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio italiano si è concluso il match del primo turno del tabellone cadetto del torneo Miami Open presented by Itaú 2023 di tennis, di categoria WTA 1000, scattato a Miami (USA): sul cemento outdoor della Florida, l’azzurra Sara Errani, testa di serie numero 13 delle qualificazioni, ha perso contro la britannica Jodie Burrage, vittoriosa col punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo parziale Errani trova subito lo strappo in apertura, ma poi in tutti i turni al servizio dell’azzurra la britannica si porta sullo 0-40, chiudendo sempre a 15. Burrage sistema la battuta e nel settimo gioco, al terzo set point, chiude sul 6-1 dopo 27 minuti di gioco. Nel secondo set ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Nel tardo pomeriggio italiano si è concluso il match deldel tabellone cadetto del torneoOpen presented by Itaúdi tennis, di categoria WTA 1000, scattato a(USA): sul cemento outdoor della Florida, l’azzurra, testa di serie numero 13, ha perso contro la britannica Jodie Burrage, vittoriosa col punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Nelparzialetrova subito lo strappo in apertura, ma poi in tutti i turni al servizio dell’azzurra la britannica si porta sullo 0-40, chiudendo sempre a 15. Burrage sistema la battuta e nel settimo gioco, al terzo set point, chiude sul 6-1 dopo 27 minuti di gioco. Nel secondo set ...

