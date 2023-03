WTA Miami 2023 | il tabellone Camila Giorgi con Kanepi e Azarenka | cinque italiane al via Spicca Andreescu-Raducanu

(Di domenica 19 marzo 2023) Da poche decine di minuti è stato sorteggiato ildel WTA 1000 di, che per la stagione femminile è il terzo relativo alla massima categoria. Si riparte dagli esiti di Indian Wells, che hanno confermato una situazione che potrebbe non essere del tutto identica a quella che si vede nella graduatoria. Per Martina Trevisan c’è il bye al primo turno, ma la numero 1 d’Italia potrebbe trovarsi in un ipotetico confronto con la miglior giocatrice del pianeta allo stato attuale, la polacca Iga Swiatek. Prima, però, c’è una qualificata o la montenegrina Danka Kovinic, che il precedente del quarto di Marbella (WTA 125) l’ha vinto nella stagione passata. Qualificata per Jasmine Paolini, potenzialmente attesa dall’incrocio con la lettone Jelena Ostapenko. Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo Indian Wells: Sinner vede la top-10, Musetti precede ...

Niente da fare per Sara Errani , che non è riuscita a qualificarsi per il main draw del WTA 1000 di Miami 2023 . La tennista azzurra è stata infatti sconfitta al primo turno del tabellone cadetto dalla britannica Jodie Burrage con il punteggio di 6 - 1 6 - 3 .

Niente da fare per Sara Errani, che non è riuscita a qualificarsi per il main draw del Wta 1000 di Miami 2023. La tennista azzurra è stata sconfitta al primo turno del tabellone cadetto dalla britanni ...Tennis - Flash, Interviste, WTA | "Vittoria di Rybakina Sono più i miei demeriti" ammette una sconsolata Iga Swiatek. "Se tira più forte lei o Sabalenka non lo so, divrei riaffrontarle di nuovo" ...