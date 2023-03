World Baseball Classic 2023 | USA in semifinale col brivido | sorpasso sul Venezuela nell’ottavo inning

(Di domenica 19 marzo 2023) Grandissimo spavento corso dagli Stati Uniti nell’ultimo quarto di finale del. La selezione USA, infatti, ha sì ragione delper 9-7, ma deve vivere uno spavento enorme prima di poter gioire e affrontare Cuba in, mentre nell’altra si sfideranno Messico e Giappone. Partono forte gli americani con ben tre singoli-punto, quelli di Trout, Goldschmidt e Tucker, quest’ultimo con le basi ormai piene. La rispostana è immediata ed affidata a un solo uomo, Arraez, autore del primo fuoricampo di giornata, da due punti stavolta: 3-2.: il Messico vola in! Portorico battuto in rimonta 5-4 Nel quarto ...

L'Italia è stata battuta 9 - 3 dal Giappone e viene così eliminata ai quarti del Classic a Tokyo. Trascinati da Okamoto e Murakami, i nipponici passano in semifinale dove affronteranno la vincente tra Messico e Portorico a Miami. Positiva, comunque, la prestazione ...L'Italia si arrende ai quarti di finale del Classic 2023 ed esce di scena per mano del fortissimo Giappone, favorito per la vittoria del titolo. A Tokyo gli azzurri di Piazza cedono 3 - 9, un punteggio sicuramente fin troppo ...

