Vucic, non firmo accordi con la cosiddetta Repubblica del Kosovo (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che nell'incontro di ieri a Ohrid con il premier kosovaro Albin Kurti, così come in qualsiasi altro luogo, ha ribadito le linee rosse della Serbia che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente serbo Aleksandarha detto che nell'incontro di ieri a Ohrid con il premier kosovaro Albin Kurti, così come in qualsiasi altro luogo, ha ribadito le linee rosse della Serbia che ...

