Volley, Superlega: Civitanova cade in casa con Verona in gara-1! Vincono al tie-break Trento e Modena (Di domenica 19 marzo 2023) Con le tre partite disputate oggi, tutte le serie di primo turno dei playoff di Superlega di Volley maschile 2022/23 hanno messo in archivio gara-1 e c'è già spazio per partite incerte e spettacolari, oltre a qualche risultato sorprendente. Andiamo ad analizzare nel dettaglio quanto accaduto. La notizia della giornata è senza dubbio la vittoria della WithU Verona in casa dei Campioni d'Italia della Lube Civitanova. Conosciamo le difficoltà che sta affrontando la squadra allenata da Gianlorenzo Blengini ed in una serie tra seed 4 e 5 non si può mai parlare realmente di sorpresa, ma quello che stupisce è che la vittoria dei veneti sia maturata con uno 0-3 (24-26, 29-31, 24-26) in casa dei marchigiani. Dai parziali si nota come la differenza tra le due squadre non sia poi ...

