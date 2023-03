Volley, Serie A1 Femminile 2022/2023: Conegliano batte Scandicci in quattro set (Di domenica 19 marzo 2023) La Prosecco Doc Imoco Conegliano torna alla vittoria. Dopo il ko subito in Champions League contro il Fenerbahce, le ragazze di Santarelli hanno sconfitto in quattro set la Savino Del Bene Scandicci (19-25, 17-25, 25-20, 20-25) nella decima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di Volley, conquistando tre punti che gli consentono di allungare proprio sulle toscane seconde in classifica. CALENDARIO 23^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Scandicci parte subito con un break (2-0) e rimane in vantaggio fino al 4-4, ma Conegliano ribalta il punteggio sul 6-7 e rimane avanti fino alla fine del parziale, toccando il massimo vantaggio sul 15-21 e chiudendo sul ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) La Prosecco Doc Imocotorna alla vittoria. Dopo il ko subito in Champions League contro il Fenerbahce, le ragazze di Santarelli hanno sconfitto inset la Savino Del Bene(19-25, 17-25, 25-20, 20-25) nella decima giornata di ritorno della regular season diA1di, conquistando tre punti che gli consentono di allungare proprio sulle toscane seconde in classifica. CALENDARIO 23^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHEparte subito con un break (2-0) e rimane in vantaggio fino al 4-4, maribalta il punteggio sul 6-7 e rimane avanti fino alla fine del parziale, toccando il massimo vantaggio sul 15-21 e chiudendo sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Volley Serie A1 Femminile 2022/2023: Conegliano batte Scandicci in quattro set - solops : Serie A1 volley: Novara ha vita facile con Perugia e raggiunge Chieri al quarto posto. Pinerolo sconfigge Bergamo - quotidianopiem : Serie A1 volley: Novara ha vita facile con Perugia e raggiunge Chieri al quarto posto. Pinerolo sconfigge Bergamo - manodedios1926 : @ZZiliani ma che dice signor ziliani. si sono dimenticati di comunicarci che la juventus volley fc è stata ammessa… - luke_thecib : @chrstnpls01 Hanno pensato che se li retrocedono giocando a volley, non vanno in B, ma in A2.. quindi sempre serie A è -