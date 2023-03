Volley, Playoff Superlega 2022/2023: Verona batte Civitanova in tre set, successo Modena su Piacenza (Di domenica 19 marzo 2023) La WithU Verona si aggiudica gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di Volley maschile contro la Cucine Lube Civitanova. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti nella regular season dietro ai cucinieri, hanno avuto la meglio in tre set in trasferta (24-26, 29-31, 24-26), tutti terminati ai vantaggi al termine di grandi battaglie. Nel primo set Verona trova il primo allungo sul 16-20 ma viene riagganciata sul 23-23, prima di chiudere i conti sul 24-26. Meglio la Lube nella parte centrale del secondo set fino al 20-20, e dopo un botta e risposta tra le due formazioni sono gli ospiti ad imporsi sul 29-31. Scaligeri avanti dal 5-5 al 20-20 del terzo set e ancora decisivi sul finale (24-26). IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) La WithUsi aggiudica gara-1 dei quarti di finale deidimaschile contro la Cucine Lube. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti nella regular season dietro ai cucinieri, hanno avuto la meglio in tre set in trasferta (24-26, 29-31, 24-26), tutti terminati ai vantaggi al termine di grandi battaglie. Nel primo settrova il primo allungo sul 16-20 ma viene riagganciata sul 23-23, prima di chiudere i conti sul 24-26. Meglio la Lube nella parte centrale del secondo set fino al 20-20, e dopo un botta e risposta tra le due formazioni sono gli ospiti ad imporsi sul 29-31. Scaligeri avanti dal 5-5 al 20-20 del terzo set e ancora decisivi sul finale (24-26). IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ...

