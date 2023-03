Volley femminile | Serie A1 | Novara si rilancia | Pinerolo e Macerata riaprono la lotta salvezza

(Di domenica 19 marzo 2023) Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 23ma giornata dellaA1 diha sconfitto Perugia per 3-0 (25-17; 25-22; 25-14) di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, lanciandosi con grande ottimismo verso il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro Stoccarda. Le piemontesi sono tornate al successo dopo il ko contro Conegliano e si sono portate al quarto posto in classifica (a pari punti con Chieri, ma con due successi in più all’attivo), mentre le umbre si fermano dopo il successo contro Firenze e restano invischiate in zona retrocessione. Prestazione straripante dell’opposto Ebrar Karakurt (21 punti, 3 aces, 2 muri) supportata dalle schiacciatrici Caterina Bosetti (8) e Mckenzie Adams (7), bene anche le centrali Sara Bonifacio (10) e Cristina Chirichella (9) ...

Pinerolo torna alla vittoria nel match di casa contro Bergamo , valido per la 23esima giornata della Serie A1 2022/2023 di. Le padrone di casa hanno dominato la sfida chiudendo i conti in tre set, i primi due sul 25 - 15 e il terzo, più combattuto, sul 25 - 20 . Successo in tre parziali anche per Novara , ...2022 - 2023 Serie B1Girone C Tabellino partita ArenaTeam - Imoco San Donà Squadra in casa ArenaTeam Squadra avversaria Imoco San Donà Bella vittoria per l' Arena ...La vittoria ai danni del quotatoBergamo 1991 arriva in concomitanza con lo stop patito dalle umbre in casa della Igor Novara. I parziali dicono 25 - 15, 25 - 15, 25 - 20. Le biancoblu della ...

Oggi pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara ha sconfitto Perugia per 3-0 (25-17; 25-22; 25-14) di fronte al proprio pubblico del ...