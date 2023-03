Volley Bergamo | che fatica lontano dal Pala Intred | sconfitta 3-0 con Pinerolo

(Di domenica 19 marzo 2023) Passo falso in Piemonte per il1991: finisce tre a zero peril match che regala tre punti alla Wash4Green, mossa dalla speranza di risalire verso la salvezza.non approfitta delle sconfitte di Il Bisonte Firenze (nona a 29) e di Busto (ottava a 31), ma resta comunque al settimo posto con 34 punti e con i playoff saldamente in mano. Coach Micoli comincia con la diagonale Gennari-Lorrayna, le centrali Butigan e Stufi, la coppia statunitense May e Lanier e il libero Cecchetto. Partenio, tornata ad allenarsi solo alla vigilia del match, e Cagnin, fermata da una distorsione alla caviglia, partono dalla panchina. L’avvio del match è tutto delle padrone di casa che assestano colpi su colpi lasciandoa rincorrere. Dopo aver messo in gioco prima Partenio e poi Cicola, ...

Volley Bergamo 1991, a Pinerolo per cambiare marcia in trasferta e avvicinare i playoff BergamoNews.it

