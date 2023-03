Volley Bergamo 1991, a Pinerolo per cambiare marcia in trasferta e avvicinare i playoff (Di domenica 19 marzo 2023) Bergamo. Meno quattro al termine della Regular Season: il countdown parte dal Piemonte, dove domenica 19 marzo, alle 17, il Volley Bergamo 1991 sarà ospite della Wash4Green Pinerolo. L’appuntamento è fissato al Palazzetto di Villafranca Piemonte. “E sarà una battaglia! – avverte capitan Stufi – Come sapevamo che sarebbe stata con Macerata, perché sono avversarie toste e difficili da affrontare, affamate di punti e pronte a tutto. Non potremo permetterci distrazioni, saranno lì a sfruttare ogni palla per metterci in difficoltà e cercare di regalare una vittoria al loro pubblico”. “La nostra forza dovrà essere ancora una volta la connessione che abbiamo creato nel nostro gruppo, la capacità di stimolarci a vicenda e spingerci ad andare oltre i momenti complicati che si incontrano inevitabilmente durante ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 marzo 2023). Meno quattro al termine della Regular Season: il countdown parte dal Piemonte, dove domenica 19 marzo, alle 17, ilsarà ospite della Wash4Green. L’appuntamento è fissato al Palazzetto di Villafranca Piemonte. “E sarà una battaglia! – avverte capitan Stufi – Come sapevamo che sarebbe stata con Macerata, perché sono avversarie toste e difficili da affrontare, affamate di punti e pronte a tutto. Non potremo permetterci distrazioni, saranno lì a sfruttare ogni palla per metterci in difficoltà e cercare di regalare una vittoria al loro pubblico”. “La nostra forza dovrà essere ancora una volta la connessione che abbiamo creato nel nostro gruppo, la capacità di stimolarci a vicenda e spingerci ad andare oltre i momenti complicati che si incontrano inevitabilmente durante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ecodelchisone : Volley A1 femminile, Pinerolo non molla: in arrivo domenica 19 il Bergamo - AmoBergamo : #Bergamo Snow volley, 12 squadre a San Simone per il torneo bergamasco di pallavolo sulla neve - DavideWinnie : I risultati dell'ultimo turno di #SerieA1 - Golfonetwork : Volley A2: Cave del Sole Lagonegro - Agnelli Tipiesse Bergamo 1-3 - ivl24_it : Volley A2, Lagonegro sconfitta in casa da Bergamo -