Vladimir Putin visita Mariupol (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin visita a sorpresa Mariupol. Il viaggio arriva dopo che è stato emesso un mandato d’arresto per Putin dalla Corte penale internazionale. Il presidente russo Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Mariupol, una città ucraina nella regione di Donetsk occupata dalle forze russe dallo scorso maggio. Leggi su periodicodaily (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente russoa sorpresa. Il viaggio arriva dopo che è stato emesso un mandato d’arresto perdalla Corte penale internazionale. Il presidente russo Il presidente russohato, una città ucraina nella regione di Donetsk occupata dalle forze russe dallo scorso maggio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - Flayer761 : RT @Apocalypsevax: ??L'occidente,attraverso la Corte Penale Internazionale dell'Aja ha emesso un mandato d'arresto per crimini di guerra a c… - orsobrunoUAPDV : ???? VLADIMIR PUTIN HA VISITATO MARIUPOL ?? Vladimir #Putin è arrivato a #Mariupol in elicottero. Alla guida di un'au… -