Vladimir Putin in visita a sorpresa a Mariupol (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente della Russia Vladimir Putin ha visitato a sorpresa Mariupol, città ucraina che fa parte dei territori annessi illegalmente da Mosca lo scorso settembre (Donbass, Kherson, Zaporizhzhia). È il primo viaggio di Putin in Ucraina dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio 2022, e segue la tappa in Crimea nell'anniversario dell'annessione alla Russia. Putin ha fatto prima un giro della città in macchina, accompagnato dal vicepremier con delega all'Edilizia e allo Sviluppo Regionale; poi ha passeggiato in un'area residenziale appena costruita, entrando nelle case dei cittadini. Infine ha visitato l'auditorium dell'Università. <a href="https://www.lastampa.it/esteri/2023/03/19/diretta/ucraina russia guerra news ... Leggi su lastampa (Di domenica 19 marzo 2023) Il presidente della Russiahato a, città ucraina che fa parte dei territori annessi illegalmente da Mosca lo scorso settembre (Donbass, Kherson, Zaporizhzhia). È il primo viaggio diin Ucraina dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio 2022, e segue la tappa in Crimea nell'anniversario dell'annessione alla Russia.ha fatto prima un giro della città in macchina, accompagnato dal vicepremier con delega all'Edilizia e allo Sviluppo Regionale; poi ha passeggiato in un'area residenziale appena costruita, entrando nelle case dei cittadini. Infine hato l'auditorium dell'Università.

