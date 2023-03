Vladimir Putin, blitz a Mariupol: l'ultimo sfregio dello zar (Di domenica 19 marzo 2023) Vladimir Putin ha compiuto "una visita di lavoro" a Mariupol, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Il capo del Cremlino si è recato nella città del Donbass prima di dirigersi al posto di comando dell'operazione militare speciale a Rostov, sul Don, in Russia. In precedenza Putin era stato a Sebastopoli, in Crimea, per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola dall'Ucraina. Venerdì 17 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il leader russo accusandolo di crimini di guerra. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023)ha compiuto "una visita di lavoro" a, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Il capo del Cremlino si è recato nella città del Donbass prima di dirigersi al posto di comando dell'operazione militare speciale a Rostov, sul Don, in Russia. In precedenzaera stato a Sebastopoli, in Crimea, per celebrare il nono anniversario dell'annessione della penisola dall'Ucraina. Venerdì 17 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il leader russo accusandolo di crimini di guerra.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - MarcoFattorini : ++ La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. L’accusa… - GiudiVera : RT @fattoquotidiano: Washington e Kiev plaudono al mandato d’arresto per crimini di guerra in Ucraina, spiccato contro Vladimir Putin della… - noglobal02 : RT @Apocalypsevax: ??L'occidente,attraverso la Corte Penale Internazionale dell'Aja ha emesso un mandato d'arresto per crimini di guerra a c… -