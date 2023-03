Vittorio Sgarbi choc e volgare: “Quelle del 2000 sono tutte tr…”, bufera su Domenica In (Di domenica 19 marzo 2023) Vittorio Sgarbi non si smentisce e con una battutaccia manda in tilt la puntata di Domenica In dedicata alla Festa del papà. L’intervista con le figlie di Sgarbi “Mio figlio credo sia nato nel 1988”, dice a proposito del suo primogenito Carlo, nato dall’unione con l’ex moglie Patrizia Brenner stilista scomparsa nel 2002. Con lui il politico e volto televisivo non ha avuto nessun tipo di rapporto, al di fuori di quello economico (Sgarbi ha sostenuto con assegni mensili il figlio), tanto che il ragazzo ha scelto di mantenere il cognome della madre. Poi c’è Alba (classe 1998) è nata da una relazione con una cantante lirica albanese, Kozeta, che il politico incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì; trascorsero solo una notte insieme perché la donna era già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023)non si smentisce e con una battutaccia manda in tilt la puntata diIn dedicata alla Festa del papà. L’intervista con le figlie di“Mio figlio credo sia nato nel 1988”, dice a proposito del suo primogenito Carlo, nato dall’unione con l’ex moglie Patrizia Brenner stilista scomparsa nel 2002. Con lui il politico e volto televisivo non ha avuto nessun tipo di rapporto, al di fuori di quello economico (ha sostenuto con assegni mensili il figlio), tanto che il ragazzo ha scelto di mantenere il cognome della madre. Poi c’è Alba (classe 1998) è nata da una relazione con una cantante lirica albanese, Kozeta, che il politico incontrò durante un concerto alla Camera dei Deputati e di cui si invaghì; trascorsero solo una notte insieme perché la donna era già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura nel governo Meloni, consigliere regionale in Lombardia, sindaco di Su… - ultimora_pol : Storia elettorale di Vittorio #Sgarbi. In giallo i luoghi in cui è stato eletto, in rosso le candidatura fallite.… - ultimora_pol : ?? Vittorio #Sgarbi, attualmente consigliere regionale della Lombardia, si candida alle elezioni provinciali di Bol… - danieleinad83 : RT @stanzaselvaggia: Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura nel governo Meloni, consigliere regionale in Lombardia, sindaco di Sutri… - carlitosday : RT @cicciogia: 'Quelle nate nel 2000 tutte tr...' ha dichiarato, di domenica pomeriggio su Raiuno, Vittorio #Sgarbi, sottosegretario alla C… -