Vittorio Sgarbi a Domenica In: «Quelle del 2000 tutte tr*ie». Al suo fianco la figlia Evelina, nata nel 2000! Venier si dissocia – Video

Sgarbi con Evelina e Alba - Domenica In

"Quelle del 2000 tutte tr*ie". Momento "impervio" per Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In. La conduttrice ha dovuto infatti gestire in diretta la pessima uscita di Vittorio Sgarbi, attualmente sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni. Attimi di imbarazzo accompagnati persino da una "gaffe", visto che l'uomo aveva al suo fianco la figlia Evelina, nata proprio nell'anno "incriminato". "C'era una mia assistente del '96, che è una bella ragazza che si chiama Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi diceva: 'Quelle del 2000

