Vittorio Cecchi Gori ricorda Mario | ' Per me è ancora vivo | tanti auguri babbo'

(Di domenica 19 marzo 2023) L'imprenditore racconta il padre che gli ha trasmesso le sue passioni: 'oggi sono un tifoso della Fiorentina, proprio come lo era lui. Aveva il cuore buono e a volte lo ripenso come un fratello ...

L'imprenditore racconta il padre che gli ha trasmesso le sue passioni: 'Ancora oggi sono un tifoso della Fiorentina, proprio come lo era lui. Aveva il cuore buono e a volte lo ripenso come un fratello ...

L'ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, in occasione della festa del babbo, ha parlato a La Nazione di suo padre: "Era una persona meravigliosa, per me è stato un babbo ma anche un ...