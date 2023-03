Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Kelly Mason

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 19 marzo 2023) Il giorno 3 giugno 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna affetta da molte malattie tutte conseguenti al suo peso eccessivo, tra cui il diabete. E le parole del dottore sono chiare: se continua così morirà entro breve.al, la protagonista, ha 41 anni, vive a Greensboro in North Carolina, e all’inizio del suo percorso pesa ben 329 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà grandissimi risultati, perdendo ben 155 kg per arrivare a 174 chilogrammi. Tutto ...