Visite in Crimea e Mariupol. Putin sfida il mandato prima di incontrare Xi (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la Crimea ieri, Mariupol oggi. Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la città ucraina nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Una visita simbolica, alla vigilia dell’arrivo di tre giorni a Mosca di Xi Jinping, leader cinese, con il quale discuterà il rafforzamento dell’amicizia senza limiti sancita poco più di un anno fa, appena tre settimane prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. “La gente normale non fa questo”, ha commentato Putin, citato dalla Tass, dopo aver accusato i militari ucraini di aver minato le locali strutture mediche prima di lasciare Mariupol. LA VISITA A Mariupol… Quella a Mariupol è stata “una visita di lavoro”, secondo il servizio stampa del Cremlino. Putin ha ... Leggi su formiche (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo laieri,oggi. Il presidente russo Vladimirha visitato la città ucraina nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Una visita simbolica, alla vigilia dell’arrivo di tre giorni a Mosca di Xi Jinping, leader cinese, con il quale discuterà il rafforzamento dell’amicizia senza limiti sancita poco più di un anno fa, appena tre settimanedell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. “La gente normale non fa questo”, ha commentato, citato dalla Tass, dopo aver accusato i militari ucraini di aver minato le locali strutture medichedi lasciare. LA VISITA A… Quella aè stata “una visita di lavoro”, secondo il servizio stampa del Cremlino.ha ...

