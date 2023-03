Violenza sulle donne | consegnato il primo orologio intelligente che protegge

Leggi su tag24

(Di domenica 19 marzo 2023) Laè un tema che ancora oggi tiene banco in tutta Italia e non solo. A Napoli è statoilsmartwatch antiper leche hanno subito minacce. A riceverlo è stata una donna di 36 anni che aveva denunciato il suo ex marito che l’aveva minacciata di sfregiargli il volto ... TAG24.