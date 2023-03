Viña del Mar: sabato da dimenticare per Vavassori (Di domenica 19 marzo 2023) Ogni tanto una giornata storta capita a tutti, nella vita come nello sport. L'importante, come ripetono vari detti popolari, è rialzarsi in fretta e uno dei pregi del tennis è quello di offrire quasi ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Ogni tanto una giornata storta capita a tutti, nella vita come nello sport. L'importante, come ripetono vari detti popolari, è rialzarsi in fretta e uno dei pregi del tennis è quello di offrire quasi ...

Viña del Mar: sabato da dimenticare per Vavassori A questo potrà pensare Andrea Vavassori dopo il sabato amaro vissuto al "Viña Challenger Tennis", torneo da 80.000 dollari di montepremi di scena sulla terra battuta di Viña del Mar, in Cile . Il ... Vina del Mar: Vavassori in semifinale, fuori Bonadio e Pellegrino Andrea Vavassori (216) si è qualificato per le semifinali del challenger cileno di Vina del Mar (80.000 $ di montepremi sul cemento) battendo l'argentino Camilo Ugo Carabelli (124) per 76 64. Fuori invece Riccardo Bonadio (182), eliminato per 62 57 63 dal francese Hugo Gaston (106), e ... Tennis: Andrea Vavassori in piena corsa In Cile Settimana in pieno divenire quella del tennista pinerolese Andrea Vavassori al torneo Challenger 125 di Vina del Mar in Cile, dove gioca sia in singolare che in doppio. Nel primo tabellone è arrivato ai quarti di finale, dove oggi alle 15 ( ora italiana) affronterà la testa di serie numero 3, l'argentino ...