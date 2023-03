VIDEO – Scivolata di Dumfries provvidenziale contro il Porto al 95? (Di domenica 19 marzo 2023) Porto-Inter è stata una partita per cuori forti, questo è certo. Nei minuti di recupero la squadra di Simone Inzaghu si è abbassata troppo, gli avversari hanno rischiato più volte di trovare il gol. La Champions League ha celebrato su Twitter la Scivolata di Denzel Dumfries. Scivolata – Denzel Dumfries ha salvato il risultato e la qualificazione contro il Porto. Al minuto 95 la sua Scivolata sul tiro di Grujic ha evitato il gol che avrebbe portato il match ai tempi supplementari. La Champions League ha celebrato su Twitter con un VIDEO il gesto tecnico provvidenziale dell’esterno olandese. 90+5': Dumfries off the line! @Inter #UCL pic.twitter.com/0MgE3wLmr2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023)-Inter è stata una partita per cuori forti, questo è certo. Nei minuti di recupero la squadra di Simone Inzaghu si è abbassata troppo, gli avversari hanno rischiato più volte di trovare il gol. La Champions League ha celebrato su Twitter ladi Denzel– Denzelha salvato il risultato e la qualificazioneil. Al minuto 95 la suasul tiro di Grujic ha evitato il gol che avrebbe portato il match ai tempi supplementari. La Champions League ha celebrato su Twitter con unil gesto tecnicodell’esterno olandese. 90+5':off the line! @Inter #UCL pic.twitter.com/0MgE3wLmr2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) ...

