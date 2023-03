VIDEO | Santino Marella spiega l’origine del Cobra

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 marzo 2023) Per molti puó sembrare un’esagerazione, ma una cosa è certa:è sicuramente uno dei piú grandi “comedians” di tutti i tempi nella storia del wrestling. Uno dei motivi che lo hanno reso tanto celebre è sicuramente la sua finisher, il ““, di cui il lottatore, recentemente tornato all’azione per Impact Wrestling, hato le origini.del. In un’intervista per Chris Van Vliet,si è espresso cosí: “Mi trovavo in Giappone, dove ho vissuto per la maggior parte del tempo nel 2004. Dopo lo show, andavamo tutti al bar, e lí conobbi un uomo di nome Carl, amico del mio coach, Mr. Ishikawa. Quest’uomo mi mostró questo giochetto con cui trasformava il suo braccio in una sorta di pupazzo. Allora guardai Ishikawa come per ...