VIDEO – Salernitana-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita (Di domenica 19 marzo 2023) Salernitana-Bologna, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno. BOTTA E RISPOSTA – Salernitana-Bologna 2-2 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Alla Salernitana non basta il gol lampo, perché il Bologna reagisce subito. Sei minuti e mezzo e, su calcio d’angolo battuto corto per Antonio Candreva dalla destra, sul primo palo arriva il colpo di testa vincente di Lorenzo Pirola. Per il difensore prodotto del vivaio dell’Inter si tratta del primo centro in Serie A. Dopo ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023), anticipoventisettesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Arechi di Salerno. BOTTA E RISPOSTA –2-2 nell’anticipoventisettesima giornata diA. Allanon basta il gol lampo, perché ilreagisce subito. Sei minuti e mezzo e, su calcio d’angolo battuto corto per Antonio Candreva dalla destra, sul primo palo arriva il colpo di testa vincente di Lorenzo Pirola. Per il difensore prodotto del vivaio dell’Inter si tratta del primo centro inA. Dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSS1919 : ????Salernitana, starting XI ???? Powered by StarCasinò Sport #SalernitanaBologna #macteanimo #forzagranata… - internewsit : VIDEO - Salernitana-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita - - _antonio13_ : RT @DAZN_IT: Qualcuno ha detto doppia cifra? BOULAYE #DIA ???? #Salernitana #DAZN - FcInterNewsit : VIDEO - Il Bologna riprende due volte la Salernitana, finisce 2-2: la sintesi del match - infernALE96 : Stesso gol preso come con la Salernitana andando da destra a sinistra velocemente e chiudendo con palla in mezzo ra… -