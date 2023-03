(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la sconfitta interna contro il Rennes in Ligue 1, il portiere del Psg, Gigio, manda un messaggio chiaro alla squadra: \''...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zack_Nani : PSG - OL Dimanche 2 Avril - MV6_77 : RT @Zack_Nani: PSG - OL Dimanche 2 Avril - perennesnicola1 : RT @Zack_Nani: PSG - OL Dimanche 2 Avril - mbappdewish1 : RT @Zack_Nani: PSG - OL Dimanche 2 Avril - daiizoler : RT @Zack_Nani: PSG - OL Dimanche 2 Avril -

Dopo la sconfitta interna contro il Rennes in Ligue 1, il portiere del, Gigio Donnarumma, manda un messaggio chiaro alla squadra: \''Niente ...Gli highlights e le azioni salienti di- Rennes 0 - 2 , maatch di Ligue 1. Al 45 Toko Ekambi realizza la rete del vantaggio su assist di Bourigeaud. Nell'intervallo i parigini non trovano la scossa giusta. E al 48 il Rennes trova il ...Guarda ilin allegato su CalcioNapoli24 . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Video Psg, Donnarumma: "Niente alibi, serve fare di più" Gazzetta

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain paga il contraccolpo psicologico e perde per la quarta volta in Ligue-1: la squadra di Galtier ha ...