VIDEO – Lautaro Martinez: «Auguri a tutti i papà! A me ha cambiato la vita»

Lauatro Martinez, vicino a diventare papà per la seconda volta, nel giorno della festa del papà racconta tutte le sue emozioni attraverso un VIDEO pubblicato sui canali ufficiali del club.

FESTA DEL PAPA' – Lautaro Martinez si emoziona quando parla di sua figlia Nina, ma presto diventerà papà per la seconda volta: «Questa foto è speciale perché lei mi ha cambiato la vita, lo dico sempre in tutti i modi. Ogni giorno che arrivo a casa sono finiti i problemi. Io papà bis? È successo tutto dopo il Mondiale, ricevere questa notizia è un'emozione incredibile. L'ho saputo a Natale a Bahia Blanca con la mia famiglia. Buona festa del papà a tutti!».

