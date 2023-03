(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo il Gp d'Arabia Saudita di F1, in cui aveva raggiunto il terzo posto, Fernandoha subito unadi 10 secondi, che lo ha relegato al quarto. Guarda ilsua intervista, in ...

Dopo il Gp d'Arabia Saudita di F1, in cui aveva raggiunto il terzo posto, Fernando Alonso ha subito una penalità di 10 secondi, che lo ha relegato al quarto. Guarda il video della sua intervista, in cui punge la FIA. Penalizzato Alonso (quarto), male le Ferrari: sesto Sainz, settimo Leclerc. La cronaca della gara: Alla partenza grande spunto di Alonso che si mette in testa ma i commissari di gara gli infliggono 5 secondi di penalità.

Video F1, Alonso: "La penalità Una brutta figura della FIA" Gazzetta

Liderato en la pista: A pesar de verse superado en la largada por Fernando Alonso, tras cuatro vueltas y una maniobra en las curvas, Pérez consiguió el liderato en la carrera. Checo Pérez sube al podio. Fernando Alonso vuelve triunfal a la primera línea.