VIDEO ? Inter-Juventus amarcord, la vittoria dell’anno 2003/04! (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi Inter-Juventus, la classica del calcio italiano. A San Siro è serata di gala. L’avvicinamento al Derby d’Italia arriva tramite una vittoria nella stagione 2003-04 amarcord ? In attesa dello scontro di questa sera, Inter-Juventus lo si rivive tramite i ricordi. In particolare la grande vittoria nerazzurra per 3-2 nel derby d’Italia della stagione 2003/04 con Zaccheroni in panchina. Gara dominata dall’Inter con le reti di Martins, Vieri e Stankovic. In mezzo l’autogol del momentaneo pareggio di Kily Gonzalez e l’inutile rete finale di Marco Di Vaio. Match da rivivere. Fonte: YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi, la classica del calcio italiano. A San Siro è serata di gala. L’avvicinamento al Derby d’Italia arriva tramite unanella stagione-04? In attesa dello scontro di questa sera,lo si rivive tramite i ricordi. In particolare la grandenerazzurra per 3-2 nel derby d’Italia della stagione/04 con Zaccheroni in panchina. Gara dominata dall’con le reti di Martins, Vieri e Stankovic. In mezzo l’autogol del momentaneo pareggio di Kily Gonzalez e l’inutile rete finale di Marco Di Vaio. Match da rivivere. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : It's Rugby Quiz time ?? Quante parole 'rugbiste' conoscono i nostri giocatori? #ForzaInter @Federugby @hakanc10… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione della Primavera nella sfida di #Primavera1Tim contro l'Inter, alle 11. Del Bello; Silva, Ches… - Inter : 2 verità, 1 bugia: edizione speciale ?? Quante ne sapete sul giorno più verde dell'anno? ?? Buon San Patrizio a tutti… - Alehafattoboom : RT @not_morata: *86th minute, juve 2-0 down to inzaghi's inter* juan guillermo cuadrado bello: - ema9_45 : RT @internewsit: Sale l'attesa per il Derby d'Italia! Emergenza in difesa per Simone Inzaghi ?? Noi di -