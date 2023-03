Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 marzo 2023)DEL 19 MARZOORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD PER INCIDENTE LUNGHER CODE TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE IN PROVINCIA DI LATINA SI RALLENTA AD ITRI ALL’ALTEZZA DI VIA CIVITA FARNESE NE IDUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO IN PROVINCIA DI LATINA SI STA IN CODA A TERRACINA SULLA PRINCIPALE VIATRA VIA BADINO E LUNGOMARE MATTEOTTI NELLE DUE DIREIZONI IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI A VALLE FIORETTA TRA VIA 4 STRADE E VIA ARMANDO VONA DIREIZONE FROSINONE CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI V ITERBO A RONCIGLIONE DOVE SI STA IN CODA IN VIA RUSCELLI TRA VIA KENNEDY E VIA COLLE DEI RUSCELLI ...