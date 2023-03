Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2023 ore 19:00 (Di domenica 19 marzo 2023) Viabilità DEL 19 MARZO 2023 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE Roma MENTRE SULLA A1 NAPOLI Roma SI RALLENTA ALTEZZA VALMONTONE DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO A PAVONA DOVE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA NETTUNENSE E VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA DIREZIONE SANTA PALOMBA IN VIA TIBURTINA A TIVOLI PER INCIDENTE TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 marzo 2023)DEL 19 MARZOORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONEMENTRE SULLA A1 NAPOLISI RALLENTA ALTEZZA VALMONTONE DIREZIONEPERCORRENDO LA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONECI SPOSTIAMO A PAVONA DOVE SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA NETTUNENSE E VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA DIREZIONE SANTA PALOMBA IN VIA TIBURTINA A TIVOLI PER INCIDENTE TRAFFICO ...

A1 e A11, una girandola di chiusure ... per chi proviene da Roma ed è diretto verso Pisa. In alternativa, è suggerito di uscire alla stazione di Calenzano , percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A11 alla stazione di Prato est ... Taglio del nastro per il nuovo parcheggio di via Zaccaria Con quest'opera l'Amministrazione comunale concluderà il nuovo piano di viabilità e messa in ... Alla cerimonia interverranno il sindaco Marina Roma , il dirigente scolastico Alessandra Moscatiello , ... Mondovì: martedì prossimo la riapertura di via Alessandria e via Meridiana ... con una viabilità chiara e sicura, nonostante il perdurare della presenza del cantiere in Via ... Riprenderanno, fra piazza Roma e via Trona, dal 17 aprile: si tratta di uno dei tratti più difficili dal ... ... per chi proviene daed è diretto verso Pisa. In alternativa, è suggerito di uscire alla stazione di Calenzano , percorrere laordinaria ed entrare sulla A11 alla stazione di Prato est ...Con quest'opera l'Amministrazione comunale concluderà il nuovo piano die messa in ... Alla cerimonia interverranno il sindaco Marina, il dirigente scolastico Alessandra Moscatiello , ...... con unachiara e sicura, nonostante il perdurare della presenza del cantiere in Via ... Riprenderanno, fra piazzae via Trona, dal 17 aprile: si tratta di uno dei tratti più difficili dal ... Derby Lazio-Roma: modifiche alla viabilità per la stracittadina. Il piano trasporti RomaToday