Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2023 ore 07 | 30

(Di domenica 19 marzo 2023)DEL 19 MARZOORE 7.20 ALESSIO CONTI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMOTUTTO PRONTO PER LA 28^ EDIZIONE DELLA MARATONA DELLA CAPITALE, IN PROGRAMMA DALLE 8 ALLE 15. CHIUSURE IN VIA DEI FORI IMPERIALI NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO CORRADO RICCI E PIAZZA VENEZIA; ALTRE CHIUSURE LUNGO IL TRAGITTO DI GARA , IL CIRCO MASSIMO, CARACALLA, LA ZONA DELLA, PIRAMIDE, OSTIENSE, MARCONI, sul LUNGOTEVERE, PRATI, IL FORO ITALICO PIAZZA DEL POPOLO, VIA DEL CORSO, LA ZONA DI PIAZZA NAVONA,. PREVISTE, INOLTRE, DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. SULLA LINEA B, LA STAZIONE METRO DI COLOSSEO SARÀ CHIUSA, DA INIZIO SERVIZIO E SINO A CESSATE NECESSITÀ. ED INFINE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ...