Verratti-Juventus, i bianconeri pensano al grande colpo: la situazione (Di domenica 19 marzo 2023) La Juventus sembra essere interessata a Verratti; il centrocampista del PSG andrebbe a risolvere un problema enorme nella rosa bianconera. La stagione non è ancora finita ma la Juventus sembra pensare già alla prossima; l'obiettivo è quello di tornare a dominare il calcio italiano ed essere, dopo anni di delusioni, protagonisti in Champions League. Per farlo i bianconeri hanno bisogno di rinforzare la propria rosa e, da questo punto di vista, il prossimo mercato estivo può essere sicuramente di aiuto. Uno dei reparti su cui mettere mano è il centrocampo e, secondo le ultime indiscrezioni, la Juve sembra essere interessata a Verratti. Il centrocampista, in forza al PSG, è stato duramente criticato dopo l'eliminazione della sua squadra dalla Champions League per mano del Bayern Monaco.

