Verona nei guai: problemi fisici per Djuric e Lazovic (Di domenica 19 marzo 2023) In casa Hellas Verona piove decisamente sul bagnato. Infatti, nella gara di oggi, domenica 19 marzo, oltre alla dolorosa sconfitta per 3-1 nello scontro diretto in casa della Sampdoria, l’attaccante Milan Djuric ed il centrocampista Darko Lazovic sono usciti anzitempo dal campo per problemi fisici. L’attaccante bosniaco è tornato a disposizione nella scorsa partita con il Monza, dopo l’operazione a cui si è sottoposto in seguito alla rottura del menisco del ginocchio destro. Tuttavia, nel corso della sfida del Marassi, dove rientrava da titolare dopo più di un mese, si è fermato nuovamente, uscendo dal campo al 38? minuto per far posto a Gaich. Potrebbe trattarsi di una ricaduta oppure di un affaticamento dovuto ad una condizione fisica non ottimale. Lazovic, invece, ha accusato un ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 19 marzo 2023) In casa Hellaspiove decisamente sul bagnato. Infatti, nella gara di oggi, domenica 19 marzo, oltre alla dolorosa sconfitta per 3-1 nello scontro diretto in casa della Sampdoria, l’attaccante Milaned il centrocampista Darkosono usciti anzitempo dal campo per. L’attaccante bosniaco è tornato a disposizione nella scorsa partita con il Monza, dopo l’operazione a cui si è sottoposto in seguito alla rottura del menisco del ginocchio destro. Tuttavia, nel corso della sfida del Marassi, dove rientrava da titolare dopo più di un mese, si è fermato nuovamente, uscendo dal campo al 38? minuto per far posto a Gaich. Potrebbe trattarsi di una ricaduta oppure di un affaticamento dovuto ad una condizione fisica non ottimale., invece, ha accusato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Verona nei guai: problemi fisici per Djuric e Lazovic #HellasVerona #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - alexiaandangel1 : RT @GoddessAlexi: Posti liberi nei giorni 29 MARZO, 1/2 APRILE, per i Cashmeet a VERONA/ PADOVA. Per info, contattarmi in privato. findom… - GoddessAlexi : Posti liberi nei giorni 29 MARZO, 1/2 APRILE, per i Cashmeet a VERONA/ PADOVA. Per info, contattarmi in privato. f… - MrsSusan22 : @nicola7916 @veryinutil Il tema è che Martina non si è mai fatta gestire, da qui l’acredine nei suoi confronti, che… - mercanti_sara : No vabbè …rosico perché mi sono xsa la “room” ??????? ma cmq contenta x averlo ascoltato nei tweet…??@DanieleDalMoro1… -