Commenta per primo SAMPDORIA - Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini.- Montipó; Dawidowicz, Magnani, Coppola;, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Lazovic; Djuric.(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola;, Duda, Tameze, Doig; ...Montipó; Dawidowicz, Magnani, Coppola;, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Lazovic; Djuric. CLASSIFICA SERIE A:

Verona, Faraoni elogia Stankovic: ma quando hanno giocato insieme Calciomercato.com

Genova – Per lo scontro diretto con il Verona, Dejan Stankovic ritrova Cuisance e lo schiera dal primo minuto alle spalle di Gabbiadini punta unica. Confermato il trio difensivo già visto con la ...Per la Sampdoria è l'ultima spiaggia, per il Verona l'occasione di avvicinare lo Spezia ... Sugli esterni spazio a Faraoni e Doig mentre in difesa davanti a Montipò giocano Dawidowicz, Magnani e ...