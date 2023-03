Verissimo, Manila Nazzaro in lacrime svela perché è finita la sua storia con Lorenzo Amoruso: “Non mi vergogno a dire che…” (Di domenica 19 marzo 2023) Questo pomeriggio Manila Nazzaro è stata ospite a Verissimo, il salotto di Canale 5. Ai microfoni di Silvia Toffanin l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha confessato di aver vissuto un periodo complicato sia dal punto di vista personale che sentimentale: È un periodo alquanto complicato, articolato, ne sono successe di cose in questi ultimi due mesi e mezzo. Pregni di eventi non bellissimi. Sì familiare, personale. C’è stata anche la perdita di una persona a me vicinissima. Il mio agente Alessandro che è scomparso, 20 anni di vita vissuta insieme, in un momento già delicato della mia vita. Lui era un po’ la mia spalla. Mi è venuto a mancare un po’ un altro pilastro. E poi c’è stato un problema di salute che ho dovuto affrontare contemporaneamente dopo Capodanno anche la fine della storia tra ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 marzo 2023) Questo pomeriggioè stata ospite a, il salotto di Canale 5. Ai microfoni di Silvia Toffanin l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha confessato di aver vissuto un periodo complicato sia dal punto di vista personale che sentimentale: È un periodo alquanto complicato, articolato, ne sono successe di cose in questi ultimi due mesi e mezzo. Pregni di eventi non bellissimi. Sì familiare, personale. C’è stata anche la perdita di una persona a me vicinissima. Il mio agente Alessandro che è scomparso, 20 anni di vita vissuta insieme, in un momento già delicato della mia vita. Lui era un po’ la mia spalla. Mi è venuto a mancare un po’ un altro pilastro. E poi c’è stato un problema di salute che ho dovuto affrontare contemporaneamente dopo Capodanno anche la fine dellatra ...

