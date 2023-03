Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 19 marzo 2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 19 marzo 2023 su Canale 5 oggi, domenica 19 marzo 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 19 marzo ... Leggi su tpi (Di domenica 19 marzo 2023)del 19su Canale 519, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin19...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ebiEbibo : Curiosita’…ma gli squalificati vanno a Verissimo?Spesso non lo vedo e non ricordo. #gfvip - kiaramapi : @PerpetuumAle ????È verissimo! L'amicizia, l'amore dovrebbero essere rapporti circolari come gli abbracci. Le emozion… - mustbecarried : ma quest’anno gli eliminati al gf non vanno più a Verissimo per l’intervista? #gfvip - QuiMediaset_it : Nel secondo appuntamento del weekend con #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #CristinaScuccia, #Fiordaliso… - T_90_M : @NewsBattaglie Verissimo, poco è meglio che niente. Ma gli M113 sono davvero dei trasporti truppe ridicoli: senza p… -