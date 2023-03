"Vergogna", Gasparri a valanga su Annunziata: cosa le scappa davanti a Roccella (Di domenica 19 marzo 2023) "Voi avete la responsabilità di farle queste leggi, ca... Oddio... Scusate". Lucia Annunziata si lascia sfuggire una sonora parolaccia durante l'intervista con la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, nella puntata di domenica 19 marzo di Mezz'ora in più, su Rai3. La conduttrice si è poi nuovamente scusata con l'esponente del governo di Giorgia Meloni e con i telespettatori per il termine usato, ma l'intervista è finita nel mirino della maggioranza sono solo per la parola volgare proferita. "Lucia Annunziata dimostrando, una volta di più, di fare, con protervia e arroganza, un uso privatistico ed ideologico degli spazi che, purtroppo, il servizio pubblico gli riserva da decenni, ha usato il turpiloquio quasi volesse intimidire il ministro Roccella nella sua trasmissione ‘Mezz'ora in ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) "Voi avete la responsabilità di farle queste leggi, ca... Oddio... Scusate". Luciasi lascia sfuggire una sonora parolaccia durante l'intervista con la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia, nella puntata di domenica 19 marzo di Mezz'ora in più, su Rai3. La conduttrice si è poi nuovamente scusata con l'esponente del governo di Giorgia Meloni e con i telespettatori per il termine usato, ma l'intervista è finita nel mirino della maggioranza sono solo per la parola volgare proferita. "Luciadimostrando, una volta di più, di fare, con protervia e arroganza, un uso privatistico ed ideologico degli spazi che, purtroppo, il servizio pubblico gli riserva da decenni, ha usato il turpiloquio quasi volesse intimidire il ministronella sua trasmissione ‘Mezz'ora in ...

