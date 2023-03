Venticinquesima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 marzo 2023) Nella, il Borussia Dortmund asfalta il Colonia(6-1) e riconquista il primato in classifica a spese del Bayern Monaco caduto a Leverkusen(2-1). Perde contatto il Lipsia, sconfitto clamorosamente dal Bochum(1-0), e scavato al terzo posto dall’Union Berlino che ha avuto ragione dell’Eintracht Francoforte(2-0).Sale in zona europea il Wolfsburg, che passa a Stoccarda(0-1), mentre va all’Hoffenheim la sfida salvezza contro l’Herta Berlino(3-1). Terminano in parità Augsburg-Schalke 04(1-1) e Mainz-Friburgo(1-1).: I RISULTATI BORUSSIA M’GLABACH-WERDER BREMA 2-2 HOFFENHEIM-HERTHA BERLINO 3-1 BOCHUM-LIPSIA ...