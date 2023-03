Venere di Botticelli sugli orologi Swatch: c'è l'accordo, ma la cifra è top secret (Di domenica 19 marzo 2023) Concessi i diritti di sfruttamento delle immagini al brand svizzero. E così la Nascita di Venere finisce su un quadrante e un cinturino. Le autorizzazioni, chieste e ottenute, evitano un nuovo caso ... Leggi su lanazione (Di domenica 19 marzo 2023) Concessi i diritti di sfruttamento delle immagini al brand svizzero. E così la Nascita difinisce su un quadrante e un cinturino. Le autorizzazioni, chieste e ottenute, evitano un nuovo caso ...

